Wall Street daalt door stijgende marktrentes en hogere olieprijs

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met verliezen begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder en hielden vooral de obligatiemarkten in de gaten. Daar liepen de rentes op langlopende staatsleningen verder op door het vooruitzicht dat de centrale bank de rente verder gaat verhogen om de inflatie te bestrijden. Ook olie, een belangrijke aanjager van de inflatie, werd opnieuw duurder.

Beleggers houden de ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping later op de dag in Washington in de gaten. De twee wereldleiders spreken naar verwachting over de exportbeperkingen voor geavanceerde chips en zeldzame aardmetalen, AI, Taiwan en de Iranoorlog. Ook topbestuurders van General Motors, Meta, Apple, Amazon en Tesla zullen naar verwachting de ontmoeting van Trump en Xi bijwonen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 51.377 punten en de brede S&P 500-index verloor 0,3 procent tot 7676 punten. Techgraadmeter Nasdaq daalde 0,7 procent tot 26.766 punten.

Sterke stijging olieprijzen

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag tot 1,1 procent lager, mede door een sterke stijging van de olieprijzen die de vrees voor een hogere inflatie aanwakkerde. De kans op een verdere renteverhoging door de Federal Reserve nam daardoor toe en dreef de marktrentes op.

Donderdag bereikte de rente op 30-jarige Amerikaanse staatsobligaties op 5,4 procent het hoogste niveau sinds 2004. De rente op 10-jarige staatsobligaties, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, steeg tot het hoogste niveau sinds juli 2007. De stijging volgde op uitlatingen van John Williams. De voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York zei dat het aannemelijk is dat de rente dit jaar opnieuw verhoogd moet worden. Inmiddels wordt de kans op een nieuwe renteverhoging in oktober geschat op bijna 75 procent.

Hogere obligatierente

Een hogere obligatierente zet de financiën van consumenten onder druk, omdat zij te maken krijgen met hogere leenkosten in een periode waarin ze al meer betalen voor energie. Olie werd ongeveer 2 procent duurder na een waarschuwing van een adviseur van de Iraanse hoogste leider dat Teheran de oorlog zou kunnen uitbreiden naar de Indische Oceaan als de VS of Israël het land opnieuw aanvallen.

MGM Resorts zakte ruim 10 procent. People Inc, het bedrijf van mediamagnaat Barry Diller, heeft zijn overnamebod op de casino-exploitant ingetrokken.