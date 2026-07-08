NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke minnen geopend door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten door de Amerikaanse aanvallen op Iran en de verklaring van president Donald Trump dat de voorlopige vredesdeal met Iran voorbij is. De olieprijzen gingen opnieuw sterk omhoog door de escalatie van het conflict waardoor de Straat van Hormuz weer volledig geblokkeerd kan worden voor de scheepvaart.

Trump verklaarde dat het "tijdverspilling" is om verder te praten met Iran. De olieprijzen klommen rond de 5 procent, na een dag eerder ook al flink te zijn gestegen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1 procent lager op 52.381 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 7461 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,4 procent tot 25.730 punten. Op dinsdag verloor de Nasdaq meer dan 1 procent door koersdalingen van chipbedrijven.

Luchtvaartsector

Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stonden opnieuw bij de stijgers met plussen tot 1,6 procent dankzij de hogere olieprijzen. Op dinsdag boekten die bedrijven ook al winsten. De grote oliedienstverleners Baker Hughes, Halliburton en Schlumberger werden tot 3 procent hoger gezet door beleggers op Wall Street.

De luchtvaartsector had juist last van de hogere olieprijzen door de gevoeligheid voor duurdere brandstof. United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines en Delta ⁠Air Lines verloren tot ruim 3 procent. Ook cruisemaatschappijen stonden hierdoor onder druk, met minnen tot 2,6 procent voor rederijen Carnival, Royal Caribbean en ⁠Norwegian Cruise Line.

Later op de dag komen ook nog de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank van vorige maand. De Federal Reserve hield toen de rente onveranderd. Het was de eerste vergadering onder leiding van de nieuwe Fed-voorzitter Kevin Warsh.