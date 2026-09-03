NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke koerswinsten gesloten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de plussen van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street kreeg steun van opmerkingen van een bestuurder van de Amerikaanse centrale bank. Daarnaast waren er nog verschillende grote bedrijven met kwartaalcijfers, waaronder lingeriemerk Victoria's Secret dat stevig daalde.

Gouverneur Christopher Waller van de Federal Reserve verklaarde dat hij handhaving van de rente in de Verenigde Staten zou kunnen steunen bij de vergadering later deze maand als de inflatie afzwakt. Op de financiële markten was de afgelopen tijd juist de verwachting voor een renteverhoging door de Fed steeds sterker geworden vanwege de stijgende olieprijzen waardoor de inflatie kan worden aangewakkerd.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 53.686,11 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 7747,71 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 26.584,06 punten.

Victoria's Secret

Volgende week komen cijfers naar buiten over de Amerikaanse inflatie. Vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport over augustus gepubliceerd. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben ook grote invloed op het beleid van de Fed. In juli was de banengroei nog zeer tegenvallend.

Victoria's Secret dook ruim 13 procent in het rood. Het bedrijf verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar, maar het groeitempo verzwakte in het afgelopen kwartaal. Het aandeel is dit jaar sterk gestegen dus waarschijnlijk namen beleggers ook winsten.

Nvidia

Snowflake ging juist stevig omhoog met een stijging van 16,5 procent. De clouddienstverlener en softwareontwikkelaar verhoogde de omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

Andere bedrijven met cijfers waren onder meer chipconcern Broadcom (min 2,7 procent), levensmiddelenproducent Campbell (min 7 procent) en de fabrikant van computerservers Hewlett Packard Enterprise, die 5 procent won.

Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, steeg 1,8 procent. Het bedrijf heeft AI-startup Hugging Face overgenomen voor ongeveer 13 miljard dollar.