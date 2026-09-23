Wall Street in de min door stijgende olieprijzen

NEW YORK (ANP) - Wall Street is woensdag lager de handelsdag uitgegaan. Beleggers volgen de onderhandelingen over het beëindigen van het conflict in het Midden-Oosten. Ook kijken zij vooruit naar de belangrijke top tussen de Verenigde Staten en China, die donderdag plaatsvindt. De olieprijzen stegen, wat de vrees voor een hogere inflatie aanwakkerde.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 51.511,59 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 7706,03 punten. Techgraadmeter Nasdaq werd in zijn opmars gestuit en noteerde bij het slot 1,1 procent lager tot 26.936,04 punten. De Nasdaq steeg dinsdag nog tot een nieuw recordniveau, dankzij sterke koerswinsten van chipbedrijven en techbedrijven.

De olieprijzen stegen, nadat de prijs per vat de afgelopen dagen juist een daling liet zien. Brentolie kostte 4,5 procent meer op 103,67 dollar per vat en Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder tot 92,78 dollar per vat.