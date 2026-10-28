Wall Street licht hoger in aanloop rentebesluit Fed, NXP verliest

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later op de dag. Daarnaast komen na het slot van de handel op Wall Street kwartaalcijfers van Microsoft en Google-moeder Alphabet. De in New York genoteerde Nederlandse chipproducent NXP Semiconductors stond bij de verliezers in navolging van resultaten.

Op de financiële markten wordt nu geen verandering van de rente in de Verenigde Staten verwacht. Bij de vorige vergadering verhoogde de Federal Reserve de rente nog met een kwart procentpunt tegen de hoge inflatie. Dat was de eerste verhoging in meer dan drie jaar. Fed-voorzitter Kevin Warsh zei toen dat de inflatie in de VS al veel te lang veel te hoog is. President Donald Trump roept juist geregeld om een lage rente.

De Dow-Jonesindex ging in de vroege handel iets omhoog tot 52.404 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 7738 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 26.559 punten.