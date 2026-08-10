NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn maandag licht lager gesloten door groeiende twijfels over een spoedige oplossing voor het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook de stijgende olieprijzen drukten de stemming bij beleggers.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 53.975,98 punten. De breder samengestelde S&P 500, de index van 500 grootste Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen, verloor eenzelfde percentage op 7753,11, na het bereiken van een nieuw slotrecord op vrijdag. Techgraadmeter Nasdaq zakte maandag 0,3 procent tot 26.605,36 punten.

De drie graadmeters kenden afgelopen week de beste week sinds april. Vooral de Nasdaq deed het goed met een weekwinst van ruim 5 procent, dankzij een sterk herstel in de chipsector. Zo steeg Nvidia vorige week 11 procent. Het grootste AI-chipbedrijf ter wereld daalde maandag bijna 3 procent.