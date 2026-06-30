Wall Street opent vrijwel vlak na nieuw slotrecord Dow-Jonesindex

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met beperkte koersuitslagen geopend, nadat de Dow-Jonesindex een dag eerder op een nieuw recordniveau sloot. Het is ook de laatste handelsdag van het tweede kwartaal en de eerste helft van dit jaar. Wall Street heeft in die periodes flinke koerswinsten behaald, ondanks de onrust door de oorlog in het Midden-Oosten.

De Dow noteerde kort na opening een fractie hoger op 52.223 punten. Op maandag eindigde de graadmeter met daarin de dertig grootste Amerikaanse bedrijven voor het eerst boven de 52.000 punten. Over de eerste helft van dit jaar is de Dow met meer dan 8 procent gestegen.

De S&P 500 ging in de vroege handel een fractie omhoog tot 7444 punten. De S&P won in de eerste jaarhelft eveneens meer dan 8 procent. De Nasdaq klom bij aanvang 0,3 procent tot 25.895 punten, na de stevige plus op maandag. De technologiebeurs boekte sinds begin dit jaar een winst van ongeveer 11 procent.

Chipbedrijven

Over het tweede kwartaal wisten de drie hoofdgraadmeters op Wall Street de sterke winsten in jaren neer te zetten, onder meer dankzij de opmars van chipbedrijven. Voor de S&P 500 en Nasdaq ging het om de grootste kwartaalwinst in zes jaar en voor de Dow om de sterkste stijging sinds 2022. Vorige week was er wel een uitverkoop in de techsector door zorgen over de winstgevendheid van de enorme AI-investeringen op de langere termijn.

De aandacht van beleggers bleef onder meer uitgaan naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn gearriveerd in Doha om met Qatarese bemiddelaars te praten over de onderhandelingen met Iran. De Verenigde Staten en Iran sloten eerder deze maand een voorlopig vredesakkoord. De olieprijzen toonden kleine plussen.

Consumentenvertrouwen

Verder zal er gekeken worden naar verschillende macro-economische cijfers waaronder over de Amerikaanse vacatures en het consumentenvertrouwen van onderzoeksbureau Conference Board. Donderdag komt het belangrijke banenrapport van de overheid. Wall Street is vrijdag gesloten voor de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.

Bij de bedrijven was dronemaker AeroVironment een uitblinker met een winst van ruim 18 procent, dankzij sterke resultaten.