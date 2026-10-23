Wall Street sluit lager na verder stijgende olieprijzen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager gesloten. Het sentiment op Wall Street werd gedrukt door de stijgende olieprijzen. Ingewijden zeiden deze week tegen The New York Times dat de Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten nieuwe aanvallen op Iran plannen voor na de Congres-verkiezingen in de Verenigde Staten in november.

Iran heeft op zijn beurt gedreigd bij nieuwe aanvallen hard te zullen terugslaan. Verder namen de zorgen over het olie-aanbod toe door de toenemende aanvallen op Saudi-Arabië. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor recente aanvallen op dat land, onder meer op de luchthaven in Dammam en op een locatie van staatsoliebedrijf Saudi Aramco in Yanbu.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent lager tot 52.215,16 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,5 procent naar 7623,68 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,2 procent lager op 25.955,34 punten. Donderdag waren minnen tot 2,6 procent op Wall Street te zien en stegen de olieprijzen al tot bijna 4 procent.