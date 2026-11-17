NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van cijfers Nvidia. Het AI-chipbedrijf komt na de slotbel met resultaten over het afgelopen kwartaal. De aandacht van beleggers gaat vooral naar de toekomstplannen van het bedrijf, zeker nu topman Jensen Huang is opgestapt na onthullingen over meerdere affaires.

De Dow-Jonesindex zakte 1,6 procent tot 50.759,42 punten. De brede S&P 500-index sloot 1 procent lager op 7340,53 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,74 procent tot 24.328,38 punten.

Nvidia zakte 0,5 procent na een verlies van ruim 4 procent een dag eerder. Sinds de onthullingen over affaires van topman Huang is het aandeel flink gedaald. Een van de affaires van de voormalige topman zou met een vermeende Chinese spion zijn. Huang erkende dinsdag in zijn eerste openbare verklaring sinds zijn vertrek dat hij "serieuze fouten" heeft gemaakt.

Technische storing

De voormalige topman zei ook open te staan voor een terugkeer als hoogste baas. "Als de raad van bestuur besluit dat mijn terugkeer in het belang is van onze aandeelhouders, onze medewerkers, het bedrijf en Amerika, dan zou ik vereerd zijn om aan die oproepen gehoor te geven en terug te keren als CEO", zei hij in de verklaring. Het bestuur van Nvidia zou daar niet voor openstaan. Volgens The Wall Street Journal heeft Nvidia dinsdag wervingsbureau Heidrick & Struggles ingeschakeld in de zoektocht naar een opvolger.

Volgens zakenzender CNBC zou de storing bij het uiterst geheime netwerk van de Amerikaanse geheime dienst (NSA) de stemming drukken op de aandelenbeurzen. Het is namelijk de volgende technische storing, nadat vorige week storingen voor problemen zorgden bij Microsoft en voor het vliegverkeer in de Verenigde Staten. Dat leidt tot zorgen over de technische infrastructuur van de VS.

Anthropic

Nike stond ruim 6 procent lager. Het sportmerk zei dinsdag nog twee jaar nodig te hebben om weer te gaan groeien. Als dat lukt, komt er een einde aan zes jaar met gelijkblijvende of dalende omzet. Nike verwacht dat de groei onder meer komt vanuit zijn basketbal- en hardlooptak.

Beleggers kijken verder uit naar de beursgang van Anthropic. Het bedrijf achter Claude gaat donderdag naar de beurs en mikt daarbij op een marktwaarde van ongeveer 1,4 biljoen dollar. Voor de beursgang is ongeveer zeven keer zoveel ingeschreven als er aandelen beschikbaar zijn, meldde Bloomberg eerder.