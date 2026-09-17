Wall Street toont herstel na eerste renteverhoging in jaren

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York toonden donderdag herstel na de verliezen een dag eerder. Beleggers kauwden nog na op het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente voor het eerst in ruim drie jaar te verhogen om de inflatie aan te pakken. Dat besluit zorgde woensdag nog voor verliezen op Wall Street, aangezien hogere rentetarieven aandelenbeleggingen doorgaans minder aantrekkelijk maken.

Beleggers zijn echter opgelucht dat het besluit unaniem werd genomen door de beleidsmakers van de Fed, wat wijst op eenduidigheid binnen het bestuur van de centrale bank. Ook de vastberadenheid van Fed-voorzitter Kevin Warsh om de inflatie aan te pakken, ondanks de oproepen van president Donald Trump om de rente te verlagen, stelde de markten gerust.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 51.836 punten. De brede S&P 500-index steeg ruim 1 procent naar 7631 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij op 26.342 punten.

Inflatie

De Dow sloot woensdag 1,2 procent lager na de eerste renteverhoging sinds juli 2023. Ook voorzien de meeste Fed-bestuurders voor later dit jaar nog een keer een renteverhoging met een kwart procentpunt. Warsh deed zelf geen uitspraken over eventuele toekomstige rentestappen, maar benadrukte wel dat de inflatie het belangrijkste probleem blijft.

Op de financiële markten wordt de kans op een nieuwe renteverhoging in oktober nu geschat op 51 procent. Voor het rentebesluit was dat nog bijna 44 procent.

Obligatiemarkten

De stap van de Fed om de inflatie te beteugelen zorgde ook voor kalmte op de obligatiemarkten. De rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties daalde weer tot onder de 5 procent. Maandag steeg de tienjaarsrente voor het eerst sinds 2023 tot boven dat niveau.

De olieprijzen gingen voor de tweede dag op rij omlaag, na de forse stijging eerder deze week. Berichten dat het Saudische staatsolieconcern Aramco binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding wil heropenen, zorgden voor opluchting. De pijpleiding werd vorige week afgesloten na een aanval met drones.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 196.000. Dat was minder dan verwacht. De werkgelegenheid in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.