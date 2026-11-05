NEW YORK (ANP) - Wall Street is donderdag verdeeld van start gegaan, na de aandelenrally een dag eerder. De stemming werd ook gedrukt door een tegenvallend kwartaalrapport van chipbedrijf Qualcomm, dat woensdag na het slot werd gepubliceerd. Hoewel de resultaten boven verwachting waren, viel de verkoop van chips voor smartphones volgens marktkenners tegen. Qualcomm werd kort na de opening zo'n 9 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,5 procent hoger op 53.602 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,6 procent tot 7641 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,5 procent op 25.355 punten.

Woensdag gingen de Amerikaanse aandelenbeurzen nog hard omhoog na de ruime overwinning van de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Dat voedde de hoop bij beleggers dat de oorlog met Iran snel kan eindigen. De Dow steeg woensdag liefst 3 procent en boekte daarmee zijn beste handelsdag sinds april vorig jaar. De S&P 500 sloot 1,6 procent hoger en de Nasdaq won 1,4 procent.

Chipsector

AppLovin, het op kunstmatige intelligentie gebaseerde advertentiebedrijf, schoot zo'n 30 procent omhoog nadat het beter dan verwachte resultaten had gepresenteerd. Ook de vooruitzichten overtroffen de verwachtingen.

De chipsector zette de verliezen voort na de daling van de vorige handelsdag. Aanleiding was de verkiezingsoverwinning van de Democraten, ook in enkele belangrijke staten voor datacenters. Daar groeit de publieke weerstand tegen de snelle uitbreiding van de sector. Chipconcern Nvidia verloor dik 4 procent, Marvell Technology daalde rond de 9 procent en Intel leverde bijna 8 procent in.

Texas

SpaceX en Tesla, beide geleid door Elon Musk, verloren respectievelijk 6 en 9 procent en zetten daarmee hun eerdere verliezen voort. Musk besteedde bijna een half miljard dollar aan steun voor Republikeinse kandidaten. Daarbij probeerde hij onder meer te voorkomen dat de Republikeinen de controle over Texas zouden verliezen, de thuisstaat van beide bedrijven.

De olieprijzen herstelden donderdag wat, na de scherpe dalingen een dag eerder. Een vat ruwe Brentolie, oftewel olie uit onder meer het Midden-Oosten, noteerde bijna 3 procent hoger op ruim 97 dollar. Woensdag werd Brent ruim 8 procent goedkoper en kostte minder dan 95 dollar per vat.