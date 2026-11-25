NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York trokken woensdag de dalende lijn door, vanwege groeiende zorgen over de AI-sector. Beleggers stelden zich daarnaast terughoudend op na berichten dat het Witte Huis nieuwe importheffingen gaat invoeren voor meer dan twaalf belangrijke handelspartners, waaronder China en de Europese Unie.

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 1,7 procent lager tot 49.168 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 2,5 procent tot 7024 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 3,6 procent tot 22.882 punten.

Wall Street eindigde dinsdag overwegend met verliezen, nadat een dag eerder het nieuws over de terugkeer van Jensen Huang als topman bij Nvidia voor forse koerswinsten had gezorgd. Nadat die euforie dinsdag weer was weggeëbd, leek de aandacht weer te verschuiven naar de zorgen rondom de forse groei van de AI-sector. Nvidia ging woensdag opnieuw omlaag, met 8,5 procent.

Anthropic

Ook andere chipfondsen gingen omlaag. Zo verloren Intel, AMD en Micron Technology tot 10,9 procent.

AI-bedrijf Anthropic (min 7,5 procent) ging verder omlaag, nadat het aandeel een dag eerder zakte tot onder de introductieprijs van 83 dollar bij de historische beursgang vorige week. De ontwikkelaar van taalmodellen haalde toen een recordbedrag op.

4,5 miljard dollar

Tractorfabrikant Deere verloor 1,4 procent na een tegenvallende winstverwachting voor volgend jaar. Het bedrijf verwacht een nettowinst van 4,5 miljard tot 5,25 miljard dollar in 2027, aanzienlijk minder dan waar analisten op rekenden.

Op het macro-economische vlak werd woensdag bekend dat de Amerikaanse prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen, een belangrijke graadmeter voor de inflatie, met 3,8 procent is gestegen op jaarbasis. Dat is in lijn met de verwachtingen van economen.

Amerikaanse economie gegroeid

Uit afzonderlijke cijfers over de tweede raming van het bruto binnenlands product (bbp) blijkt dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal met 4,3 procent is gegroeid. Economen hadden gerekend op een groei van 3,5 procent. Daarnaast viel het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lager uit dan verwacht. In de week tot en met 21 november werden 189.000 aanvragen ingediend, tegenover een verwachting van 200.000.

De beurzen in New York zijn donderdag maar een halve dag open vanwege Thanksgiving.