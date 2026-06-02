JERUZALEM (ANP/AFP) - De wapenexport van Israël is in 2025 voor het vijfde jaar op rij naar een nieuw recordniveau gestegen, aangejaagd door de uitvoer van raketten en luchtafweersystemen. Volgens het Israëlische ministerie van Defensie steeg de exportwaarde met bijna 30 procent tot ruim 19 miljard dollar. Over de afgelopen vijf jaar is de export van wapens en defensiegoederen van Israël meer dan verdubbeld.

Raketten en luchtafweersystemen waren goed voor 29 procent van de totale uitvoer. Daarbij was ook een flinke stijging te zien in systemen voor observatie en detectie. Europese landen kochten 36 procent van de export en Azië en de regio Pacific namen 32 procent voor hun rekening. Afnemers uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika kochten 15 procent. De rest ging naar elders in de wereld.

Defensieminister Israel Katz zegt dat er een duidelijke link is tussen de slagveldsuccessen van het Israëlische leger aan alle fronten, de buitengewone capaciteiten van de Israëlische defensie-industrie en het succes bij de wereldwijde wapenexport.

Israël kondigde in april nog aan de productie van Arrow-luchtdoelraketten te willen vergroten vanwege de oorlog met Iran. In internationale media waren er vragen over hoe lang Israël nog voldoende voorraden aan afweer had om drones en vijandelijke raketten te onderscheppen, waarbij met name werd gewezen op de Arrow-systemen.