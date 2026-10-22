Weinig groei in vrouwelijke bestuurders bij beursbedrijven

TILBURG (ANP) - Het aantal vrouwelijke bestuurders bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven stijgt nauwelijks. Dat volgt uit de Female Board Index 2026, die de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath voor de twintigste keer heeft opgesteld. In het rapport onderzoekt Lückerath jaarlijks de man-vrouwverhoudingen bij de ruim tachtig Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Het aandeel vrouwelijke commissarissen blijft gelijk.

Het aandeel vrouwelijke bestuurders steeg van 17 naar 18 procent. Dat komt per saldo neer op een extra vrouwelijke bestuurder over alle ondernemingen. Van de 33 benoemingen in totaal waren er zes vrouwen. Daarmee werden er ook procentueel minder vrouwen aangesteld dan in de voorgaande twee jaren. Een oorzaak daarvoor geven de onderzoekers niet. Triodos en Ahold Delhaize waren de uitschieters en stelden allebei twee vrouwen aan in hun raad van bestuur. Bij 55 van de 81 ondernemingen bestaat de raad van bestuur (rvb) nog steeds volledig uit mannen.

"Toen ik er in 2007 mee begon, was slechts 2 procent van de bestuurders vrouw", aldus Lückerath. "Het zou mooi zijn als de raden van bestuur nu ook de groei gaan doormaken die we bij de commissarissen wel hebben gezien, want met de huidige trend duurt het nog tot 2044 voordat een derde vrouw is."

Wettelijke regeling

Bij de raad van bestuur bestaat er geen wettelijke regeling voor het aantal vrouwen. Die bestaat er bij de raad van commissarissen (rvc) wel. Daar is de wettelijke ondergrens 33 procent. Op dit moment is het aandeel vrouwelijke commissarissen, net als vorig jaar, 44 procent. Bij 71 van de 81 ondernemingen bestaat de raad van commissarissen voor ten minste een derde uit vrouwen. De tien ondernemingen die het niet halen zijn enkele kleine beursfondsen en ING. Daarbij moet worden aangetekend dat er bij de bank plots twee vrouwelijke commissarissen aftraden.

Er zijn nu in totaal 21 ondernemingen die ten minste een derde vrouwen in zowel de rvc als de rvb hebben. Dat waren er nog 17 in 2025. Bij vier ondernemingen is de verdeling op dit moment precies gelijk tussen mannen en vrouwen en alleen bij ABN AMRO bestaat de meerderheid in beide gevallen uit vrouwen.

Staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie) vindt dat de toename van het aantal vrouwelijke bestuurders "echt niet snel genoeg" gaat. Zij wil volgend jaar de Topvrouwenwet evalueren met bedrijven en organisaties. Ook wil zij met vrouwen in gesprek om te horen wat nodig is om meer vrouwen aan de top te krijgen.