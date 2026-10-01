NEW YORK (ANP) - De wereldwijde landbouwprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen sinds de oorlog in Oekraïne begin 2022. De Bloomberg Agriculture Spot Index, die de tien belangrijkste gewassen volgt, steeg met 13 procent. Dat was de grootste stijging in een kwartaal sinds maart 2022.

Door de toenemende gevechten tussen Rusland en Oekraïne kwam de aanvoer van landbouwproducten uit het Zwarte Zeegebied de afgelopen maanden steeds meer onder druk te staan. Deze regio is een belangrijke wereldwijde leverancier van granen en andere gewassen. Daardoor zijn de voorraden kleiner geworden en zijn kopers in Azië en Afrika, die afhankelijk zijn van import, op zoek gegaan naar andere leveranciers. Daardoor lopen de prijzen verder op.

Ook ongunstige weersomstandigheden spelen mee. Dit verstoort de productie van tarwe en mais in belangrijke teeltgebieden, van de Verenigde Staten tot Europa.