Werkloosheid in Nederland stijgt naar 4 procent

DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in juli gestegen naar 4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni zat 3,8 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk.

De werkloosheid nam vooral toe onder mannen, met name in de groep tot 45 jaar. De werkloosheid onder vrouwen daalde. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de werkloosheid onder jongeren volgens het CBS relatief hoog. Dit zijn vooral scholieren en studenten.

In juli waren er 404.000 werklozen. Het aantal werklozen nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2000 per maand. Het aantal mensen met betaald werk nam in dezelfde periode af met gemiddeld 11.000 per maand.

Naast het aantal werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken doordat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn en worden daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 9000 per maand.

Het aantal WW-uitkeringen nam toe. Uitkeringsinstantie UWV telde eind juli 199.700 uitkeringen, 1,4 procent meer dan in de vorige maand. Er kwamen in juli 30.400 nieuwe uitkeringen bij en er werden 27.700 uitkeringen beëindigd.

Het aantal WW-uitkeringen was in juli in 27 van de 35 arbeidsmarktregio's hoger dan een maand eerder. De stijging was het grootst in de regio's Twente, Achterhoek en Gorinchem. De sterkste dalingen deden zich voor in Zuid-Limburg, Flevoland en Zuid-Holland Centraal.