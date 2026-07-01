AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs is woensdag overwegend met verlies aan de tweede helft van 2026 begonnen. Beleggers verzilverden een deel van hun winsten na de sterke opmars van de aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal. Die rally volgde op het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten.

Na de over het algemeen sterke bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal kijken beleggers nu uit naar de resultaten over het tweede kwartaal, die in de komende weken naar buiten komen.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde woensdag 0,7 procent lager op 1073,14 punten. De AEX steeg in het afgelopen kwartaal met 12,5 procent door de hoop op een definitief einde aan de oorlog in het Midden-Oosten en het aanhoudende optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). De MidKap eindigde woensdag vrijwel onveranderd op 1068,57 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

ASML

ASML zakte meer dan 4 procent. De chipmachinemaker won een dag eerder nog 7 procent en werd in het tweede kwartaal ruim 50 procent meer waard. Shell verloor 1,4 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt zijn belang in het Na Kika-platform en de bijbehorende velden in de Golf van Mexico aan Talos Energy en Ridgewood Energy voor 1,7 miljard dollar.

De olieprijzen gingen verder omlaag, na de forse daling van ruim 30 procent in het afgelopen kwartaal. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte 2,3 procent minder op 71,26 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 1,9 procent goedkoper op 68,09 dollar per vat.

Magnum

Adyen won 3,5 procent en eindigde daarmee bovenaan de AEX. De betalingsverwerker heeft Hwa Tsao aangesteld als interim-financieel directeur. De benoeming volgt op het eerder aangekondigde vertrek van de financiële topman Ethan Tandowsky, die op 31 augustus vertrekt.

Ook ijsjesmaker Magnum (plus 3,1 procent) en muziekconcern UMG (plus 3 procent) waren gewild. Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich ging aanvankelijk omhoog, maar sloot met een verlies van 1 procent. Zakenbank Citi heeft het koersdoel voor het aandeel verhoogd.

Aegon klom 1,9 procent. De verzekeraar start met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro.