DEN HAAG (ANP) - Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. "Om financieel te profiteren, zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker", zegt voorzitter Marijke Vuik van branchevereniging KHN. Rabobank ziet dat bij eerdere knock-outwedstrijden van het Nederlands elftal kleine pieken waren in de horecaomzet.

Het WK, dat donderdagavond begint in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, is met 48 deelnemers en 104 wedstrijden groter dan ooit. In het WK in Qatar waren er vier jaar geleden nog maar 64 duels. Ook kan het bij de belangstelling meehelpen dat met Curaçao, Kaapverdië, Marokko en Turkije andere teams meedoen die een grote supportersschare in Nederland hebben.

"We zien dat er veel horecaondernemers zijn die ook voor andere wedstrijden extra activiteiten organiseren, afgestemd op hun (stam)gasten uit de buurt. Zo kan het WK zeker een boost geven voor de horeca", zegt Vuik. Maar de KHN-voorzitter stipt ook aan dat het WK in Qatar vlak na de coronacrisis plaatsvond "en mensen dus extra zin hadden in een avondje uit". Verder "is het nu vanwege het tijdsverschil wellicht voor sommigen een reden om niet te gaan".

Pieken

"De eerste wedstrijd (zondagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd tegen Japan) zal iedereen er toch zin in hebben, zeker de Oranje-liefhebbers en de jongere generatie", verwacht Vuik. "De tweede wedstrijd (zaterdag 20 juni om 19.00 uur tegen Zweden) verwachten we een piek. Zowel het tijdstip als de dag is zeer gunstig. De derde wedstrijd (vrijdag 26 juni om 01.00 uur tegen Tunesië) zal vooral afhangen van hoe goed Oranje het doet."

Rabobank keek naar de horecaomzetten tijdens het EK in 2021 en het WK van een jaar later. In 2021 waren de belangrijkste pieken van het jaar niet tijdens het EK, maar werd Oranje ook al in de achtste finale uitgeschakeld. In 2022 piekte de horecaomzet wel in de week van de verloren kwartfinale tegen Argentinië, al was het verschil met een normale week niet significant.

"Hoewel deze uitkomsten wellicht teleurstellen, liggen ze in lijn met de literatuur", meldt de bank, die denkt dat de omzet van de "talloze Nederlandse cafés die hun zaak tijdens een EK of WK volledig uitdossen met oranje vlaggen en opblaasleeuwen wel een flinke boost krijgt". Restaurants krijgen normaliter tijdens wedstrijden juist minder bezoekers, meldt ING.