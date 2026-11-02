WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS pleiten voor een constructie waarin Rusland de verkoop van aardgas aan Europa via pijpleidingen door Oekraïne zou hervatten, meldt de Wall Street Journal. Het plan zou in september door Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff zijn voorgelegd tijdens bezoeken aan Moskou en Kyiv.

Het Russische gas zou via een Amerikaanse tussenpersoon worden verkocht om Europese beperkingen te omzeilen, aldus de krant, die zich baseert op anonieme Amerikaanse, Europese en Oekraïense functionarissen.

Het Europees Parlement stemde eind vorig jaar in met een verbod op import van gas uit Rusland in 2027, om zo de energieafhankelijkheid van dat land in te perken.

De Russische export naar Europa via Oekraïne werd eind 2024 stopgezet toen een verdrag tussen de twee landen afliep en Kyiv weigerde dit te verlengen. De pijpleidingen die door Oekraïne lopen, zijn tijdens de al ruim 4,5 jaar durende oorlog intact gebleven.