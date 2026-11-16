Zakelijke leaseauto vóór 2027 kan het mkb duizenden euro’s schelen

Voor mkb-bedrijven die binnenkort een auto van de zaak willen vervangen of hun wagenpark willen uitbreiden, kan het moment waarop een werknemer de sleutels krijgt duizenden euro’s verschil maken. Vanaf 1 januari 2027 betalen werkgevers een extra heffing voor benzine-, diesel- en hybride personenauto’s die zij vanaf die datum voor het eerst aan een werknemer ter beschikking stellen en die ook privé gebruikt mogen worden. Ook woon-werkverkeer telt mee. Voor ondernemers die toch al een andere auto nodig hebben, is dit najaar daarom een goed moment om een operational lease te regelen.

Vaste maandlasten en minder regelwerk

Bij operational lease betaalt het bedrijf een vast bedrag per maand op basis van de afgesproken looptijd en het aantal kilometers. De leasemaatschappij blijft eigenaar en neemt de auto aan het einde van het contract doorgaans terug. De ondernemer hoeft de aanschafprijs daardoor niet in één keer te betalen. Dat houdt geld beschikbaar voor bijvoorbeeld personeel, voorraad of nieuwe apparatuur.

Bij full operational lease zitten doorgaans ook onderhoud, reparaties, verzekering, wegenbelasting en banden in het maandbedrag. Dat maakt de kosten voorspelbaarder en scheelt regelwerk, zeker als meerdere medewerkers dagelijks op pad zijn. Het risico dat de auto bij inlevering minder waard blijkt dan verwacht, ligt bij de leasemaatschappij. Brandstof en laadkosten worden meestal apart betaald.

Pechhulp en vervangend vervoer kunnen ook deel uitmaken van het contract. Voor een bedrijf waarvan de medewerkers dagelijks klanten bezoeken, kan vervangend vervoer ervoor zorgen dat afspraken doorgaan als een auto naar de garage moet.

De heffing in euro’s

De nieuwe werkgeversbelasting heet de pseudo-eindheffing en bedraagt jaarlijks 12 procent van de cataloguswaarde, inclusief btw en bpm. Bij een personenauto met een cataloguswaarde van € 40.000 is dat € 4.800 per jaar, omgerekend € 400 per maand. Een bedrijf met drie van zulke auto’s betaalt op jaarbasis € 14.400 extra als de heffing het hele jaar geldt. Volledig elektrische personenauto’s zijn vrijgesteld van deze heffing.

Sleutels vóór de jaarwisseling

Om onder de overgangsregeling te vallen, moet de werkgever de auto uiterlijk op 31 december 2026 daadwerkelijk aan een werknemer ter beschikking stellen. Wie in december voor een hybride leaseauto tekent en de auto pas in januari aan een werknemer meegeeft voor woon-werkverkeer, krijgt al in 2027 met de heffing te maken.

Voor auto’s die onder de overgangsregeling vallen, wordt de heffing uitgesteld. Volgens de huidige wet eindigt de regeling op 17 september 2030. De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met een verlenging tot en met 31 december 2030. De Eerste Kamer moet daar nog over beslissen.

Voorraadauto kan uitkomst bieden

Wie begin 2027 toch een auto zou vervangen, kan nagaan welke modellen nog dit jaar uit voorraad leverbaar zijn. Daarmee kan een mkb-bedrijf vóór de jaarwisseling het leasecontract afsluiten én de auto aan een medewerker meegeven. Kijk bij het vergelijken van offertes naar de kosten over de hele looptijd, inclusief de verwachte brandstof- of laadkosten. Bedrijven met laadmogelijkheden op eigen terrein kunnen meteen laten doorrekenen wat een volledig elektrische auto kost. Wie een benzine-, diesel- of hybride auto ook na afloop van de overgangsregeling voor privégebruik of woon-werkverkeer blijft aanbieden, kan de heffing alvast meenemen in de begroting.