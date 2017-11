Hier koop je kant-en-klare surprises voor Sinterklaas

Het is bijna zover: pakjesavond; iets waar veel Nederlanders naar uitkijken. Als je familie of vrienden echter verwachten dat je een surprise maakt en je totaal niet creatief bent aangelegd, kan het zijn dat je flink tegen Sinterklaas opziet. Maar niet getreurd: er zijn verschillende bedrijven die deze kant-en-klaar aanleveren.

Bekijk hieronder een greep uit bedrijven waar je surprises voor Sinterklaas kunt bestellen:

Sintsurprise.com

Natasja Twickler en haar moeder zijn echte creatievelingen; voor het maken van een mooi knutselwerk voor Sinterklaas draaien zijn dan ook hun hand niet om. Ze besloten daarom in 2013 surprises aan te bieden via Sintsurprise.com. Je hebt de keus uit meer dan tien verschillende surprises; van een rode M&M tot een politieman en van een nagellakpotje tot een bom. Je bent hier tussen de 15 à 20 euro aan kwijt, exclusief verzendkosten. Let op: je moet de surprise wel voor 30 november bestellen.

Hema

Hema speelt in op Sinterklaas door onder meer kant-en-klare surprises aan te bieden. Deze kun je zowel in de winkel als online bestellen. Je hebt de keuze uit drie creaties: een voetbalveld, een roze kaptafel en een pizza. Aan de surprises hangt een prijskaartje van vijf euro.

Marktplaats

Je kunt ook via Marktplaats de surprise van je leven scoren. Als je ‘Sinterklaas surprise’ intypt, verschijnen de meest uiteenlopende surprises op je beeldscherm, zoals het paard van Sinterklaas, SpongeBob SquarePants, een bijtje en een puppy.

Bol.com

Als je wel zelf een surprise wilt maken voor Sinterklaas, maar niet te veel tijd eraan wilt besteden, dan kun je ook bouwpakketten bij verschillende websites bestellen, zoals Bol.com. Zo kun je daar een pakket kopen om Pikachu en het grote boek van Sinterklaas te maken. De bouwpakketten zijn tussen de 12 en 21 euro.