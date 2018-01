Zweedse film Jimmie opent IFFR

ROTTERDAM – Met de Zweedse speelfilm Jimmie van Jesper Ganslandt wordt woensdag 24 januari de 47e editie van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) geopend. Het is een wereldpremière. Het festival wordt 3 februari afgesloten met The Death of Stalin van Armando Iannucci.

Jimmie is een road movie over een vader en zoon op de vlucht. Regisseur Ganslandt zelf speelt de vader en Ganslandts zoon Hunter speelt de vierjarige Jimmie. Afsluiter The Death of Stalin ontsluiert de machtsstrijd die binnen het Kremlin ontstond na de dood van Jozef Stalin in 1953. De film wordt omschreven als een stijlvolle en smakelijke zwarte komedie, met onder anderen Michael Palin en Steve Buscemi.

Het IFFR is een van de grootste culturele evenementen van Nederland en een van de grootste publieksfilmfestivals ter wereld. De vorige editie telde 314.000 bezoekers.