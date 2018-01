Rico Verhoeven stoot Dan Brown van de troon

AMSTERDAM – Het boek over kickbokser Rico Verhoeven, geschreven door Leon Verdonschot, staat deze week bovenaan de Boeken Top 10. Daarmee komt er een einde aan de wekenlange koppositie van bestsellerauteur Dan Brown, die lange tijd het best verkochte boek had in ons land met Oorsprong.

Voor het boek Rico volgde schrijver en presentator Verdonschot een jaar lang de wereldkampioen kickboksen en sprak met zijn vrienden, familie, trainers en medesporters. Het levert een onthullend kijkje op in het persoonlijke leven van Nederlands’ bekendste vechtsporter.

Dan Brown staat in de eerste week van het nieuwe jaar op plaats 2, Tommy Wieringa vinden we terug op plaats 3, met zijn boek De heilige Rita. Opvallend is de stijging van Dingen die je alleen ziet al je er de tijd voor neemt, van de Koreaanse schrijver Haemin Sunim. Het boek gaat van plek 20 naar de vijfde plaats in de bestsellerlijst.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (4) Leon Verdonschot – Rico

2. (1) Dan Brown – Oorsprong

3. (5) Tommy Wieringa – De heilige Rita

4. (7) Paolo Cognetti – De acht bergen

5. (20) Haemin Sumin – Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt

6. (6) Jamie Oliver – 5 ingrediënten. Snel en simpel koken.

7. (11) Yuval Noah Harari – Sapiens

8. (3) Astrid Holleeder – Dagboek van een getuige

9. (6) Carlos Ruiz Zafón – Het labyrint der geesten

10. (12) Suzanne Vermeer – Winternacht