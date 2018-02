Metropole gaat door met dirigent Buckley

Het Metropole Orkest gaat zeker tot medio 2020 door met chef-dirigent Jules Buckley. De samenwerking sinds 2013 is een ,,gouden greep” gebleken, aldus Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest.

,,Buckley heeft de artistieke profilering, kwaliteit en het innovatieve karakter van het Metropole Orkest versterkt. Hij draagt ook bij aan de veelzijdigheid in programmering. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Grammy (2016) met Snarky Puppy voor ‘best contemporary album’ enerzijds en een vernieuwende grote theatershow met Brigitte Kaandorp voor een heel ander publiek anderzijds. Ook staat hij aan de basis van de succesvolle Metropole Academy. Omdat de druk op het Metropole Orkest hoog is vanwege de gehalveerde subsidie, zijn dit opmerkelijke successen.”

Buckley heeft zin in de voortzetting van zijn contract: ,,In de komende jaren gaan we de lijn van originele, innovatieve en artistiek hoogwaardige producties verder uitbouwen. Ik kijk ernaar uit!”