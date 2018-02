Valentijn staat voor de deur. De dag dat kaarsjes worden aangestoken, tortelduifjes op romantische dates gaan én verliefde huismussen genieten van romantische films. We zetten voor jou de leukste zwijmelfilms op een rijtje.

Bridget Jones’s Baby

Velen kunnen geen genoeg van haar krijgen: de stuntelige en hilarische Bridget Jones. In het derde deel van de populaire reeks Bridget Jones’s Baby is Bridget veertig en single. Toch beleeft ze de nodige avontuurtjes me Mark Darcy en de Amerikaanse Jack. Als ze erachter komt dat ze zwanger is, is de hamvraag: wie is de vader?

Letters to Juliet

Letters to Juliet is een romantische film eerste klas. Sophie gaat met haar verloofde Victor op ‘voorhuwelijksreis’ naar Verona in Italië. Ze kijkt enorm uit naar de vakantie, maar het tripje loopt totaal anders dan gepland…

How to be single

Wil je vooral hard lachen op valentijn? Dan is de hilarische film How to be single aan te raden. De vrijgezellen Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom en David hebben één ding gemeen: ze moeten tussen de flirterige tekstberichten en onenightstands door leren vrijgezel te zijn in een wereld waarin de definitie van liefde constant verandert.

Brasserie Valentijn

Ook mag de Nederlandse film Brasserie Valentijn niet ontbreken in dit lijstje. Op Valentijnsdag openen Valentijn en chefkok Angelo een brasserie. Alles loopt op rolletjes, totdat er ineens een oude vlam van Valentijn op de stoep staat. Daarnaast lopen de dates van de gasten allesbehalve soepel.

Love Actually

Het feit dat het verhaal rond kerst afspeelt, maakt het niet minder leuk om tijdens valentijn naar Love Actually te kijken. Neem een bak popcorn op schoot, zak onderuit en volg het leven van acht verschillende stelletjes die stoeien met de liefde.

Mr. en Mrs. Smit

Vertikt je (potentiële) geliefde om samen met jou op valentijn een zoetsappige film te kijken? Dan is Mr. en Mrs. Smith een echte aanrader: actie en romantiek één. John en Jane Smith zijn voor het oog van de buitenwereld een doorsnee stel, maar niets is minder waar. In realiteit zijn ze namelijk allebei vermaarde huurmoordenaars. Omdat ze voor verschillende organisaties werken, weten ze dit ook van elkaar niet. Dat verandert echter als ze elkaars doelwit worden.