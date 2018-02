Linda Tol reist voor verschillende modehuizen (denk aan Chanel!) als social influencer de hele wereld over. Haar standplaats is Milaan, maar haar doel blijft op het gebied van styling haar horizon zoveel mogelijk te verbreden en haar opgedane kennis online met ons te delen. “Een 24 hour job, maar ik ben trots dat ik dat mag doen.”

Merkdenken

“Het in beeld brengen van een item is heel divers en niet meer alleen het plat laten zien. Ik vind het veel leuker om samen met een merk na te denken over een goed project en dat neer te zetten. Een voorbeeld is een tas van Chanel, daarvoor hebben we drie video’s gemaakt. We zijn met een heel team naar Milaan, Rome en Capri gegaan. Dat was fantastisch en levert mooie content op. Ik heb de vrijheid om hier zelf creatief over na te denken en dat maakt het erg leuk.”

Fashionshow

“Als ik voor fashionshows wordt uitgenodigd door designers, willen zij dat ik een outfit aan heb uit hun collectie. Daarom kleed ik me tussen verschillende shows om. Ik probeer dat niet meer dan twee tot drie keer per dag te doen. Het is een vorm van loyaliteit naar het merk toe en het is goed voor de naamsbekendheid, want ik word veel gefotografeerd voor magazines en websites. Maar ik draag nooit alles van één designer. Ik probeer het te mixen met betaalbare items. Mijn job is inspireren, dus mixen en matchen is erg belangrijk.”

Modetrends

“Eigenlijk kun je de items die in je kast hangen gewoon nog dragen, maar je moet het op een andere manier stylen. Kijken naar hoe het nu wordt gedragen. Hoe stylen de ontwerpers het nu? En dat vertalen naar je eigen garderobe. De grote sneaker is on trend. Die heb je vast nog wel. Met de juiste styling kun je ze zo weer dragen. Glitter, zilver en roze, dat zie je veel. Velvet en bloemenprint ook. Maar ook oversized boyish pakken en trenchcoats. Wat je minder ziet zijn de bombers die vorig jaar in waren.”

Schoenen

“De sneaker, die hele grote. Dat is nummer één. En platform boots, met van die dikke zolen en een grote hak. En de glitterboot natuurlijk. Die zie je al bij Chanel, YSL en zo meteen ook bij de streetfashion.”

