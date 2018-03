Biografie Gordon is een hit

De biografie van Gordon is een verkoopsucces. Het door Marcel Langedijk opgetekende levensverhaal van de presentator en voormalig zanger staat direct na verschijnen op de eerste plek van de Boeken Top 10.

In ‘Gordon, biografie van een entertainer’ gaat het niet alleen over de showbizzrellen waarbij hij betrokken was, ook Gordons jeugd komt uitgebreid aan bod. Gordons vader was alcoholist, het huwelijk van zijn ouders was gecompliceerd. Het boek is al aan de tweede druk toe. De eerste 40.000 exemplaren waren in no time uitverkocht.

Het boek maakt veel los in (bekend) Nederland. Zo namen onder anderen Gerard Joling en John Ewbank afstand van Gordons verhalen.

De Top 10 telt naast Gordons biografie nog drie nieuwe binnenkomers. Kruip nooit achter een geranium van voormalig Parool-hoofdredacteur Barbara van Beukering staat op de vijfde plek, Voor mij van Jojo Moyes komt binnen op plaats 7 en de achtste plek is voor Jan van Aken met Ommegang.

Gordon verwijst met zijn topklassering Andy Griffith en Terry Denton met hun De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen naar de tweede plek. De acht bergen van Paolo Cognetti blijft op plek drie.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (-) Marcel Langedijk – Gordon

2. (1) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

3. (3) Paolo Cognetti – De acht bergen

4. (2) Isabel Allende – De winter voorbij

5. (-) Barbara van Beukering – Kruip nooit achter een geranium

6. (54) Marieke Lucas Rijneveld – De avond is ongemak

7. (-) Jojo Moyes – Voor mij

8. (-) Jan van Aken – De ommegang

9. (6) Haemin Sunim – Dingen die je alleen ziet als er de tijd voor neemt

10. (5) Dan Brown – Oorsprong