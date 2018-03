‘Obama’s in gesprek met Netflix over serie’

WASHINGTON – Barack Obama is in gesprek met Netflix om een nieuwe serie te produceren. De voormalige president en first lady Michelle willen ,,inspiratievolle verhalen gaan vertellen”. Er zou nog geen officiële deal zijn gesloten, meldt The New York Times.

,,President en mevrouw Obama hebben altijd geloofd in de kracht van verhalen vertellen en doorgeven”, zegt Eric Schultz, een voormalig senior adviseur van de 44e president van de Verenigde Staten. ,,Gedurende hun leven hebben ze verhalen verteld over mensen die een verschil hebben willen maken in deze wereld. Wat betreft hun toekomstplannen: zij zullen nieuwe wegen blijven bewandelen om hun verhalen te blijven delen.” Schultz doelde hiermee niet specifiek op de eventuele Netflix-deal, maar op de interesses van de Obama’s in het algemeen.

De voormalig president is niet alleen benaderd door Netflix; ook Apple en Amazon zien een samenwerking met Obama zitten. Mocht Netflix de deal rondkrijgen, dan wordt dit een van de grootste contracten in de geschiedenis van het bedrijf.