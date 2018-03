Velen willen een bekende YouTuber worden, maar voor slechts een enkeling wordt dit werkelijkheid, zoals voor Marije van der Made (30). Haar YouTube-kanaal ‘Dit gebeurt er als’ telt meer dan 90.000 abonnees. “Ik denk dat je er tegenwoordig niet meer komt door te doen wat de Enzo Knols en de Monica Geuzes van deze wereld doen.”

Op ‘Dit gebeurt er als’ plaatst Marije video’s van experimenten op het gebied van gezondheid, voeding en sport. Zo liep ze een week lang op blote voeten, was ze een dag slechtziend en volgde ze het dieet van Victoria’s Secret modellen. “Ik heb het idee dat mensen niet genoeg weten over sport en voeding.” Ze vervolgt: “Er staat zoveel troep op YouTube die het zelfvertrouwen van kijkers, veelal jongeren, in de weg zit. Ik hoop daarentegen mijn kijkers op een ‘chille manier’ aan het denken te zetten.”

Dat ze voor haar experimenten vaak uit haar comfortzone moet stappen, ziet ze als iets positiefs: “Mensen zouden wat vaker iets nieuws mogen uitproberen. Als beginner besef je dat je nooit te oud bent om te leren. Het kan je motiveren om je verder te ontwikkelen en weer iets andere nieuws te ondernemen. Ik vond het bijvoorbeeld doodeng toen ik voor een experiment een week zonder make-up door het leven moest gaan. Nu maakt dat me niet meer uit. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven.”

“Je kunt zelf met je mobiel een goede video maken als je verhaal goed is”

Marijes passie is verhalen vertellen, net zoals haar inspiratiebron YouTuber Casey Neistat. “Hij vertelt in zijn vlogs niet alleen over zijn dag, maar geeft altijd een boodschap mee. The story is so much more important than the tools, zoals hij dat zo mooi zegt. Je kunt met je mobieltje filmen en nog steeds een goede video maken als je verhaal goed is.”

Omdat Marije plezier had in het maken van filmpjes op Instagram, koos ze voor het vertellen van verhalen via YouTube; iets wat ze in het begin wel spannend vond. “Ik had het geluk dat ik toen in New York woonde. Niemand mij kon verstaan als ik op straat filmde. Bovendien zijn er daar genoeg gekkies.”

Van YouTube kunnen maar weinig mensen rondkomen, maar Marije verdient er een prima boterham mee. Wat zijn haar tips voor mensen die de YouTube-wereld willen bestormen?

Tips voor beginnende YouTubers:

“Bedenk een duidelijk concept. Als kijkers één video van mij hebben gezien, dan klikken ze vaak door. Ze weten wat ze kunnen verwachten. Bovendien maak ik content die over een jaar nog leuk is. Wees daarnaast origineel, want ik denk dat je nu niet meer groot kunt worden door ‘gewoon’ te vloggen, zoals Enzo Knol en Monica Geuze zijn begonnen. Inmiddels is hun leven natuurlijk wel interessant geworden.”

“Je kunt als YouTuber groeien door samen te werken met een andere YouTuber uit dezelfde niche. Zo heb ik een video gemaakt met Sanny Verhoeven van het YouTube-kanaal ‘Sanny zoekt geluk’. Zij is ook bezig met gezondheid en bewustwording, maar op een heel andere manier. We hebben een overlappende doelgroep en door gezamenlijke video’s kunnen mijn kijkers haar ontdekken en andersom.”

“Tot slot wil ik meegeven dat als je in je concept gelooft, je moet doorzetten. Ik had het eerste jaar ook maar een paar honderd views per video. Maar omdat ik geloofde in mijn concept, heb ik doorgezet. Driekwart jaar geleden ontploft mijn kanaal ineens, onder meer omdat een video getoond werd na een video van een bekende beautyblogger.”

