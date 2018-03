Paashaasmysterie blijft onopgelost

Een levensgrote paashaas die enorme paashazen van chocolade uitdeelt aan bekende en onbekende Nederlanders, houdt de gemoederen op social media al dagen bezig.

Donderdag plaatsten diverse BN’ers waaronder Tim Douwsma en Dirk Zeelenberg berichten op Instagram en Facebook dat zij een chocoladehaas hadden ontvangen met als afzender ene ‘Leen’. Steeds meer mensen nemen kennis van de mysterieuze paashazen. Ook vrijdag, in het weekend en gisteren leverde de paashaas tientallen chocolade traktaties af bij bekende Nederlanders en toevallige passanten. Onder andere Sandra Schuurhof, Jennifer Ewbank, Janice, Zoey Ivory, Wolter Kroes, 3JS, Quinty Trustfull en diverse mediaredacties en foodbloggers maakten er melding van op hun social media kanalen.

#WieisLeen

Inmiddels is onder de posts van de bekende Nederlanders en mediabedrijven het grote gissen naar de afzender begonnen. De ‘#wieisLeen’ zie je steeds vaker voorbij komen. Sommigen denken dat Lee Towers erachter zit, anderen een woonwinkel en weer anderen denken dat het een PR-stunt van een nieuw merk is. Wat het ook is, het zal de gemoederen de komende dagen nog wel flink bezig houden.