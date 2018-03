Expo over de beestenbende bij de Oranjes

Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn is dan wel gesloten wegens verbouwing, maar vanaf Goede Vrijdag is er een tentoonstelling over de dieren van de Oranjes. Ze hadden honden, paarden, boerderijdieren en, vooral in vroeger tijden, exotische beesten.

‘Dieren van Oranje’ is in de stallen en wie geluk heeft komt daar oog in oog te staan met Benito, jarenlang het paard van Beatrix, die er nu van zijn oude dag geniet. Ze ging vaak met hem rijden op het strand, maar op Prinsjesdag was hij ook regelmatig van de partij, dan bereden door de stalmeester.

Volgens organisator Paul Rem is de expositie breed: ,,Het gaat om jachthonden, waarvan koning-stadhouder Willem III er wel tachtig had, maar natuurlijk ook om honden als huisdier, zoals de Engelse labrador Skippa van Willem-Alexander en de teckel Helga van Hendrik, de Duitse man van Wilhelmina. Het beestje werd hier begraven met op haar steen ,,mijn beste vriend”. In haar autobiografie ‘Eenzaam maar niet alleen’ maakte Wilhelmina gewag van dat opschrift en de eenzaamheid die daar uit sprak.”

Ook voor Beatrix’ borderterrier Miss Pepper is er aandacht. De dood in 1992 van het beestje, destijds bekend van allerlei foto’s, was nationaal nieuws waarvoor geen medium zich te goed achtte en dat de Rijksvoorlichtingsdienst zelfs noopte tot een verklaring. De hond verdween tijdens een wandeling en bleek later gestikt in een konijnenhol, tot enorm verdriet van de toenmalige koningin.

Een andere ‘beroemdheid’ is Joris, de golden retriever waarmee Beatrix en de toen nog volslagen onbekende Claus aan het wandelen waren toen ze door fotograaf John de Rooy werden betrapt waardoor heel de wereld op de hoogte kwam van hun romance.

In vroeger eeuwen pronkten royals graag met exotische beesten. Stadhouder Willem V had zelfs twee olifanten, Hans en Parkie, en een orang-oetan. ,,Aan het hof moest het dier met lepel en vork eten. Hij kreeg aardbeien met slagroom en cognac, niet echt voedsel dat een aap gewoon is tot zich nemen. Hij stierf al na een jaar.” Zijn naam bleef niet behouden, wel een portret.

Het komt allemaal aan de orde op de expositie, die tot en met 30 september duurt.