Kunstcollectie KPN naar Boijmans

De kunstcollectie van KPN krijgt deels onderdak in het nieuw te bouwen, voor publiek toegankelijke kunstdepot van museum Boijmans Van Beuningen. De bedrijfscollectie omvat werk van Nederlandse kunstenaars als Anton Corbijn, Jan Schoonhoven, Marlene Dumas, Rineke Dijkstra, Atelier van Lieshout, Armando en Constant.

Ook werk van internationale kunstenaars als Per Kirkeby bevindt zich in de collectie, die 3500 werken in totaal telt. Daarvan komen er nu 700 naar Boijmans.

De voorgangers van KPN (PTT Telecom en PTT) steunden de kunstwereld door aankopen voor de bedrijfscollectie.