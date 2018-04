Sharid Alles nieuwe zendermanager NPO 3FM

Sharid Alles is de nieuwe zendermanager van NPO 3FM. Zij begint per 1 juli aan haar nieuwe baan. De 37-jarige Alles is nu nog programmaleider van NPO FUNX en werkte eerder als (eind)redacteur, producer en presentator bij KRO-NCRV en VPRO. 3FM is voor haar geen onbekende werkplek, aangezien ze al eerder programma’s maakte voor de radiozender.

Volgens Jurre Bosman, directeur NPO Radio, heeft Alles als programmaleider een grote bijdrage geleverd aan het succes van FunX. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat Sharid samen met het team 3FM daar zal brengen waar de zender hoort: in het hart van ons publiek.”

Er is werk aan de winkel voor Alles, want het gaat al een tijd niet goed met 3FM. Dit heeft ook zijn weerslag op de dj’s. Zo vertelde Domien Verschuuren maandag in zijn ochtendshow dat hij zich vorige week twee dagen ziek had gemeld omdat de kritiek op de zender hem even te veel werd.