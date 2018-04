Grunberg verkent museum met nieuwkomers

Het Stedelijk Museum in Amsterdam is in mei het domein van zeventien kunstenaars en vormgevers die nieuw zijn in Europa. Samen met schrijver Arnon Grunberg draaien ze mee met de dagelijkse gang van zaken in het museum en verscheidene medewerkers.

Bezoekers kunnen met de kunstenaars in gesprek en andersom en er worden ook debatten gehouden en perfomances ten beste gegeven. Grunberg zal dagelijks verslag van alle belevenissen doen in NRC Handelsblad.

Hij voerde al eerder gesprekken met nieuwkomers. ,,Op zijn vraag wat de betekenis van een museum is voor hen als kunstenaars en ontwerpers, was hun antwoord: Geef ons het museum en we zullen het laten zien,” aldus het museum.

Centraal staat volgens een woordvoerder van het Stedelijk niet alleen van wie en voor wie het museum is, maar ,,ook wat Europese cultuur precies is en hoeveel gemeenschappelijke identiteit noodzakelijk is om vreedzaam te kunnen samenleven’.

Op vrijdagavond 1 juni wordt het evenement afgesloten met debatten, performances en een presentatie van de werken die de kunstenaars intussen zelf in het Stedelijk hebben gemaakt.