Ilse DeLange: “Het is surrealistisch om in de Netflix-serie Nashville te spelen”

Ilse DeLange vond de opnames van de Amerikaanse Netflix-serie Nashville waarin ze speelt ontzettend spannend, zeker de eerste dag. “Ik was ontzettend nerveus. Het is heel gek, surrealistisch bijna.”

Ze vervolgt: “Alleen al het aanwezig zijn in een Amerikaanse productie, voelt een beetje als Alice in Wonderland. Dan heb je een eigen trailertje en hangen je kleren netjes klaar. Ongelooflijk, je wordt best in de watten gelegd.”

Je bent ook naar het diepe zuiden van Amerika afgereisd voor Ilse’s Veranda. Voel je je daar thuis?

“Ik heb altijd het gevoel gehad dat er veel gelijkenis is tussen Twente en het Zuiden van de Verenigde Staten. In Tennessee is ook veel platteland en in de muziek komt die down to earth-mentaliteit sterk naar voren. Ik heb altijd al verwantschap gevoeld. De muziek bevat veel akoestische instrumenten en gaat over het vertellen van verhalen. Het is vaak emotionele muziek en dat ligt mij heel goed.”

Wat zijn je plannen voor dit jaar?

“Sowieso ben ik altijd liedjes aan het schrijven. De afgelopen twee jaar was het dubbelop. Voor de Linnets hebben we een stapel nieuwe nummers liggen, maar ik heb ook veel geschreven voor soloplaten. Er komt dit jaar allerlei nieuwe muziek van mij uit!”

