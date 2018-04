Arie Boomsma: “Als liefde je diep raakt, is er geen houden aan”

Arie Boomsma – zelf grenzeloos verliefd op zijn vrouw en twee kinderen – gaat in de jubileumeditie van Grenzeloos Verliefd terug naar de mensen die voor de liefde al het andere opgaven. Een lastige keuze… Maar hoe is Arie zelf met kiezen?

Grenzeloos of beperkt?

Denk je dat liefde je overvalt en als dat gebeurt, dat je dan verloren bent? Of kun je zelfs dan rationeel besluiten of iets wel of niet goed voor je is?

“Ik ben wel een romanticus, hoor. Als de liefde je echt diep raakt, is er geen houden aan. Dan duik je erin. Maar ik geloof wel in het juiste moment. Je kunt de juiste persoon op het verkeerde moment tegenkomen. En ook andersom!”

40 dagen zonder sport of 40 dagen zonder seks?

“Oei, die is gemeen zeg. Maar als ik echt moet kiezen, dan toch zonder sport. Seks is ook beweging!”

Praten of luisteren?

Heb je in Grenzeloos Verliefd weleens iemand willen adviseren vooral door te zetten of juist niet?

“Ja. Ik heb één keer iemand gewaarschuwd dat de sfeer in een prille relatie echt beter hoort te zijn. Die twee hadden voortdurend ruzie, en ik had sterk het gevoel dat de relatie uit evenwicht was. Dan zeg ik wat ik denk. Ook in beeld, want de kijker voelt dat ook. Maar we werken met volwassen mensen. Ze beslissen zelf. Ik kan niet meer doen dan vragen stellen en twijfel benoemen.”

Topmodel of basketbal pro?

“Basketbal pro. Die is makkelijk. Modellenwerk deed ik om het avontuur, en omdat het redelijk verdiende. Maar ik miste de zelfstandigheid en ontwikkeling die ik zo graag doormaak in mijn werk. Basketbal is de mooiste sport op aarde. Het mooie van deze tijd is dat je allemaal verschillende dingen kunt doen en ontwikkelen.”

