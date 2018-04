Piet Paulusma was een populaire dj

Piet Paulusma (61) is veel muzikaler dan je hoogstwaarschijnlijk denkt! Wist je dat de Friese weerman vroeger een heel populaire dj was? En dat hij thuis nog graag hits en videoclips draait? ‘Dan schenk ik mezelf een borreltje in en zap ik van het ene naar het andere decennium.’

“Ik was een wat verlegen jongen, maar dat weerhield me niet om al op jonge leeftijd als diskjockey aan de slag te gaan. Ik had lang haar, ging modern gekleed en dat moest ook wel, want als je op schoolfuiven stond te draaien moest je er wel een beetje bij de tijd uitzien natuurlijk. Het dj’en begon gewoon thuis, later draaide ik ook op schoolfeestjes en zo werd ik ook geboekt voor andere feesten, in discotheken en allerlei bar dancings. Ik was vijftien jaar en ik wist alle muziekstijlen goed bij elkaar te brengen. Na wat disco- en soulmuziek durfde ik het best aan om wat stevigere nummers van Herman Brood of Led Zeppelin te draaien, want daar was ik zelf fan van. Op een dag werd me geadviseerd om mijn naam te wijzigen in ‘DJ Peter’, omdat dat wat internationaler klonk.

“Ze boden me aan er mijn beroep van te maken”

Er brak een gouden tijd aan, waarin ik elke week aan het werk was bij Bar Dancing De Vlegel. Inmiddels klonken Boney M, James Brown

en The Temptations door de boxen. Slechte muziek was er natuurlijk ook, maar dat blijft op de een of andere manier nooit zo hangen bij mij. Pas in 1986 hield ik op met het dj’en. Ze hebben me zelfs aangeboden om er echt volledig mijn beroep van te maken, maar ik vond dat er een houdbaarheidsdatum aan dat vak zit. Op een gegeven moment zou het niet meer passen en bovendien werd het een te grote verplichting.”

Benieuwd geworden naar de rest van het interview? Het complete interview lees je in de maart/april editie van 100%NL Magazine. Ga naar de website van 100%NL Magazine voor meer informatie en voor nog meer leuke artikelen, interviews, BN’er nieuws, winacties en nog veel meer.