Veel nieuwe noteringen in Boeken Top 10

AMSTERDAM – Met liefst zes nieuwkomers bij de tien best verkochte boeken van afgelopen week, staat de Boeken Top 10 bol van de nieuwkomers. Het lukt de nieuwe boeken echter niet om Nicci French van de troon te stoten. Net als vorige week staat De dag van de doden bovenaan de bestsellerlijst.

In de top 3 staan twee nieuwe noteringen: Tom Barten met Personal body plan en Saskia Noort met Stromboli. Barten is oprichter van Personal Body Plan, waarmee hij mensen helpt om fitter te worden. Met het boek hoopt hij nog meer mensen aan een mooier lichaam te helpen. Met Stromboli hoopt succes-auteur Saskia Noort van het label thrillerschrijfster af te komen. In haar nieuwe boek komen geen moorden voor en laat Noort een andere kant van zichzelf als schrijfster zien.

Het derde boek in de Killerbody-serie van Fajah Lourens komt binnen op de vijfde plaats. In het derde deel richt Lourens zich op vrouwen die na een zwangerschap weer terug willen naar een slanker lijf. Andere nieuwkomers zijn Natalia & Walter met Project Gezond. Afvallen met gezond en vooral lekker eten op plaats zes, Persoonlijke herinneringen van Ruud Lubbers staat op nummer acht en Willem Wilmink. Verzamelde liedjes en gedichten staat op plek tien.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Nicci French – De dag van de doden

2. (-) Tom Barten – Personal body plan

3. (-) Saskia Noort – Stromboli

4. (2) Stephen Fry – Mythos

5. (-) Fajah Lourens – Killerbody 3. Back in shape.

6. (-) Natalia & Walter – Project Gezond. Afvallen met gezond en vooral lekker eten.

7. (3) Santa Montefiore – Onder de Italiaanse zon

8. (-) Ruud Lubbers – Persoonlijke herinneringen

9. (6) Paolo Cognetti – De acht bergen

10. (-) Willem Wilmink – Willem Wilmink. Verzamelde liedjes en gedichten.