De Israëlische zanger en muzikant Abi Ofarim, die in de jaren zestig een succesvol duo vormde met zijn vrouw Esther, is overleden. Duitse media meldden dat hij na een ziekbed op tachtigjarige leeftijd is gestorven.

Abi (geboren Avraham Reichstadt) en Esther Ofarim scoorden een grote hit met het nummer Cinderella Rockefella in 1968. In 1970 ging het koppel uit elkaar en begon Abi een minder geslaagde solocarrière. Hij had daarna vooral succes als producer.