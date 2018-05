Grote prijs voor Libanese kunstenaar

De Libanese kunstenaar Marwan Rechmaoui krijgt de Bonnefanten Award for Contemporary Art (BACA) 2019. De tweejaarlijkse prijs voor eigentijdse kunst omvat 50.000 euro en een solotentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in Maastricht, in mei 2019.

Marwan Rechmaoui (1964) maakt onder meer installatie- en reliëfkunst, geïnspireerd op de geografie en de culturele geschiedenis van Beiroet. Hij gebruikt beton, rubber, teer en glas.

Er werd deze keer speciaal gekozen voor de Arabische wereld. Initiatiefnemer het Bonnefantenmuseum wil verschillende kunstgeschiedenissen over het voetlicht brengen en koos daarom eerder voor laureaten uit Latijns-Amerika (Laura Lima) en China (Cai Guo-Qiang).

De jury bestond uit onder anderen uit Zeina Arida, directeur van het Sursock Museum in Beiroet in Libanon, Frances Morris, directeur van het Tate Modern in Londen en Stijn Huijts, artistiek directeur van het Bonnefantenmuseum.

Het Bonnefantenmuseum krijgt bij de prijs steun van het concern DSM en de provincie Limburg.