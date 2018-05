Lot Waylon al voor de helft bepaald

Met zijn optreden in de zogenoemde juryrepetitie is het lot van Waylon op het Eurovisiesongfestival woensdagavond al voor de helft bepaald. Op basis van de generale repetitie die werd gehouden in de Altice Arena in Lissabon verdelen de vakjury’s in de deelnemende landen alvast hun punten. De Europese tv-kijkers geven hun punten na de live-uitzending van de tweede halve finale op donderdagavond.

De vakjury’s bepalen voor 50 procent de uitkomst van de voorronde. De andere 50 procent komt van het publiek.

Net als tijdens de doorloop eerder op de dag verliep het optreden van Waylon in het songfestivalstadion woensdagavond vlekkeloos. De 38-jarige zanger vertelde na afloop van die repetitie al dat hij erg tevreden was over het verloop van de act. Ook verklapte hij niet extra zenuwachtig te zijn voor de belangrijke juryshow.

Het was voor het eerst dat de artiesten uit de tweede voorronde hun optreden deden voor een volle zaal. Tijdens eerdere repetities was er geen publiek aanwezig. Vooraf voorzag Waylon dat dat hem nog net wat extra energie zou geven om goed te presteren op het enorme podium.