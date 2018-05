Saskia Noort blijft lijstaanvoerder

AMSTERDAM – Stromboli van Saskia Noort staat voor de tweede week op de eerste plaats van de Boeken Top 10. Met haar nieuwe boek, met thema’s als #metoo en de wereld van therapieën, hoopt Noort van het label thrillerschrijver af te komen.

Nieuw in de top tien is, in de week van 4 en 5 mei, De slag om Arnhem van Antony Beevor op plek 9. De Britse militair-historicus schreef eerder de bestsellers Stalingrad, Berlijn. De ondergang 1945 en De strijd om Spanje. Beevor wordt op de tiende plaats gevolgd door de andere nieuwe binnenkomer Personal body plan van Tom Barten.

De top 3 van de bestsellerlijst is onveranderd. Op plek 2 staat wederom De dag van de doden van Nicci French en Suzanne Vermeer’s Super de luxe bezet voor de tweede week de derde plaats.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Saskia Noort – Stromboli

2. 2) Nicci French – De dag van de doden

3. (3) Suzanne Vermeer – Super de luxe

4. (10) Frank Krake – De laatste getuige

5. (7) Jill Mansell – Stuur me een berichtje

6. (5) Stephen Fry – Mythos

7. (4) Andy Griffiths en Terry Denton – De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen

8. (6) Paolo Cognetti – De acht bergen

9. (-) Antony Beevor – De slag om Arnhem

10. (-) Tom Barten – Personal body plan