Renate Dorrestein terug in de Top 10

AMSTERDAM – Dagelijks werk, de autobiografie van de onlangs overleden Renate Dorrestein, is terug in de Boeken Top 10. Dorrestein overleed op vrijdag 4 mei op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van slokdarmkanker. In Dagelijks werk, het sluitstuk van haar oeuvre dat in april 2018 uitkwam, schreef Dorrestein haar eigen literaire autobiografie: ze mestte haar hele hebben en houden uit, om dat haar nabestaanden te besparen.

Stromboli van Saskia Noort staat voor de derde week op de eerste plaats van de Top 10. Met haar nieuwe boek, met thema’s als #metoo en de wereld van therapie├źn, hoopt Noort van het label thrillerschrijver af te komen.

De hoogste binnenkomer in de ranglijst is de roman Wees onzichtbaar van Murat Isik. Wees onzichtbaar vertelt over de strijd van een gezin tegen een tirannieke vader en is een coming of age van een sensitieve jongen die opgroeit in een onveilige wereld, gebaseerd op Murat Isiks eigen jeugd. Het is ook een kleurrijke ode aan de Bijlmer.

Ook nieuw in de top 10 is Doodskleur van David Baldacci.

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Saskia Noort – Stromboli

2. (2) Nicci French – De dag van de doden

3. (-) Murat Isik – Wees onzichtbaar

4. (3) Suzanne Vermeer – Super de luxe

5. (4) Frank Krake – De laatste getuige

6. (6) Santa Monteflore – Onder de Italiaanse zon

7. (-) David Baldacci – Doodskleur

8. (5) Jill Mansell – Stuur me een berichtje

9. (-) Renate Dorrestein – Dagelijks werk

10. (7) Stephen Fry – Mythos