Oerol doet meer kaarten in verkoop

De 37e editie van Oerol gaat vrijdag van start. Cultuurliefhebbers kunnen op Terschelling weer tien dagen lang genieten van theater, muziek, dans, kunst en expedities. Vorig jaar kwamen er 50.000 bezoekers en werd er een recordaantal van 120.000 theaterkaarten verkocht. De organisatie deed daarom dit jaar meer kaarten voor voorstellingen in de verkoop. Op dit moment zijn 75.000 van de 121.500 kaarten online aangeschaft.

Het Oostenrijkse dansgezelschap Liquid Loft verzorgt de officiële openingsvoorstelling. Daarin neemt taal een belangrijke plek in. Op het programma staan 38 voorstellingen van onder anderen De Veenfabriek, Tomoko Mukaiyama en De Utvalgte. Ook treden er artiesten op, zoals De Kift, Afterpartees en Tim Knol.

Artistiek leider Kees Lesuis: ,,We zijn er klaar voor en hebben er veel zin in. Ik ben zelf ook super nieuwsgierig, want omdat veel voorstellingen hier op het eiland worden gemaakt, is het altijd spannend hoe het uitpakt.”

Creatief directeur Joop Mulder, die het festival in 1982 bedacht, nam vorig jaar afscheid om zich meer te kunnen richten op het kunstzinnige waddenproject Sense of Place. Hij liet het artistieke reilen en zeilen over aan Lesuis, die sinds 2006 artistiek leider van Oerol is en sinds het vertrek van Mulder het programmateam aanstuurt.

Oerol is van 15 tot en met 24 juni.