Boekenprijs met naam Laura Ingalls omgedoopt

Na maanden van debat en overleg heeft een Amerikaanse organisatie voor jeugdbibliotheken (ALSC) een een prestigieuze boekenprijs die naar Laura Ingalls Wilder was genoemd omgedoopt. De organisatie besloot daartoe omdat Ingalls Wilder in haar boekenreeks Het kleine huis op de prairie racistische taal zou hebben gebruikt.

Kritiek was er onder meer op de passage ,,Geen mensen. Er leven hier alleen indianen” bij de omschrijving van een gebied. Die tekst is al in 1953 aangepast. Het woord ,,mensen” is toen vervangen door ,,kolonisten”, meldde The Washington Post. Ook komen er in de boeken personen aan het woord die zeggen dat ,,de enige goede indiaan een dode indiaan is”.

De boekenprijs die de ‘Laura Ingalls Wilder Award’ werd genoemd, heet nu de ‘Children’s Literature Legacy Award’.

Van Het kleine huis op de prairie is in de jaren zeventig en tachtig ook een televisieserie gemaakt.