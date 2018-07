Ovale zaal Teylers Nationaal Chemisch Erfgoed

De Ovale Zaal van Teylers Museum in Haarlem is sinds woensdag Nationaal Chemisch Erfgoed. De titel is voor het eerst toegekend door de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), die hiervoor een wedstrijd had uitgeschreven. Het museum liet weten trots en vereerd te zijn met de titel.

De achttiende-eeuwse Ovale Zaal speelde een cruciale rol bij de introductie van de moderne chemie in Nederland. De ruimte werd in 1784 geopend. Martinus van Marum, de eerste directeur van Teylers Museum, verrichtte er baanbrekend onderzoek naar chemische processen met de Grote Elektriseermachine, een apparaat waarin statische elektriciteit wordt opgewekt door middel van wrijving.

Teylers Museum, opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap, is het oudste museum van Nederland en het enige museum ter wereld met een volledig authentiek gebouw en interieur uit de achttiende eeuw. De elektriseermachine en het chemisch instrumentarium dat Van Marum voor zijn onderzoek gebruikte, zijn nog steeds te zien.

De KNCV wil voortaan elk jaar in Nederland een nieuwe locatie benoemen tot Nationaal Chemisch Erfgoed. In veel landen zijn al dergelijke ‘chemical landmarks’ te vinden.