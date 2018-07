Elvis Costello staakt tournee wegens ziekte

De Britse zanger Elvis Costello staakt na zijn optreden donderdag in de tuin van Paleis Soestdijk de rest van zijn Europese tournee wegens ziekte. Hij onthulde vrijdag een succesvolle operatie wegens kanker te hebben ondergaan, maar dat zijn herstel minder spoedig verloopt. Daardoor is hij niet in staat de rest van zijn zes geplande optredens in diverse Europese landen uit te voeren.

De 63-jarige Costello, bekend van hits als Oliver’s Army, Everyday I write the Book en Alison, stelde in een verklaring dat onlangs bij hem een minuscule tumor is verwijderd. Volgens de artiest heeft hij geluk gehad en raadde zijn arts hem aan in de Lotto te gaan spelen. ,,Hij had zelden zo’n klein, maar zeer agressieve en kwaadaardige tumor gezien die door een eenmalige operatie kon worden verwijderd”, aldus Costello.

De zanger zegt verheugd te zijn geweest dat de tournee aanvankelijk kon doorgaan, maar zich verkeken te hebben op de inspanningen van de optredens. Zijn arts heeft hem geadviseerd rust te nemen.

,,De geest wil wel, maar ik moet accepteren dat mijn herstel langer zal duren dan ik had gehoopt.” Costello, wiens echte naam Declan Patrick MacManus is, hoopt in oktober een nieuw album uit te brengen.