Sinatra’s ex-vrouw Nancy (101) overleden

Nancy Sinatra, de eerste echtgenote van de in 1998 overleden zanger en acteur Frank Sinatra, is vrijdag op 101-jarige leeftijd overleden. Haar dochter Nancy Sinatra jr. meldde dat via Twitter. ,,Mijn moeder overleed vanavond vreedzaam op 101-jarige leeftijd”, schreef Nancy (78) over haar.

Nancy was van 1939 tot 1951 getrouwd met Frank. Het stel scheidde toen bekend werd dat Frank een affaire had met actrice Ava Gardner met wie hij tien dagen na de scheiding trouwde. Nancy hertrouwde nooit en leidde een teruggetrokken bestaan in Beverly Hills, waar ze zich voornamelijk bezighield met liefdadigheidswerk.

Frank en Nancy kregen drie kinderen. Na de scheiding tot de dood van Frank bleef de verstandhouding tussen beiden goed.