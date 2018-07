Hoedenmaker Borsalino maakt doorstart

De Italiaanse hoedenmaker Borsalino maakt een doorstart. Het bedrijf dat vorig jaar failliet ging, is overgenomen door de Zwitserse investeerder Phillipe Camperio, melden Italiaanse media.

De hoeden van Borsalino werden vroeger door grote Hollywoodsterren gedragen. Ook de beruchte Amerikaanse gangster Al Capone droeg de hoeden graag. Meer hedendaagse klanten zijn zanger-producer Pharrell Williams en Harrison Ford in zijn rol als Indiana Jones.

Het bedrijf kampte al geruime tijd met dalende omzetten. In 2015 werd Borsalino ingelijfd door investeringsmaatschappij Haeres Equita. Maar de nieuwe eigenaar lukte het niet het in 1857 opgerichte bedrijf winstgevend te maken en in december werd Borsalino door de rechter failliet verklaard.

Nu wil de 47-jarige Camperio het merk nieuw leven inblazen. De Zwitser zou 18 miljoen euro hebben betaald aan Haeres Equita voor de merkrechten. Bij de veiling van de activa door de rechtbank betaalde hij ongeveer 6,4 miljoen euro voor het machinepark, de contracten met werknemers en de rechten op de Borsalino-winkels.