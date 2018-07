Baas zender CBS verdacht van seksueel wangedrag

In de Amerikaanse film- en televisiewereld wordt weer een kopstuk verdacht van seksueel wangedrag. Het gaat om Leslie Moonves, de topman van televisienetwerk CBS. Nadat het nieuws uitlekte ging de beurskoers van CBS in New York tot zo’n 7 procent onderuit. CBS heeft al laten weten de zaak serieus te nemen en te onderzoeken

De 68-jarige Moonves geldt als een van de machtigste mannen in Hollywood. Volgens Amerikaanse media zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste kussen en aanrakingen. De incidenten waarop de aantijgingen betrekking hebben zouden jaren teruggaan.

Afgelopen jaar is al een hele reeks reeks prominenten in vooral de filmwereld door vrouwen beschuldigd van gebruik van hun macht voor seksueel genot. De affaire rond filmproducent Harvey Weinstein wordt ook wel gezien als het begin van de #MeToo-beweging. Ook in het bedrijfsleven hebben grote namen het veld moeten ruimen na beschuldigingen van wangedrag of relaties op de werkvloer.